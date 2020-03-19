"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Demet Şener'in mutfak alışverişi yaptığı sırada eski eşi İbrahim Kutluay ise Etiler’de bir mekanda görüntülendi. Kutluay, koronavirüs salgını ile ilgili şunları söyledi:

Hijyene çok dikkat ediyoruz. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için her şeyi yapıyoruz. Her türlü tedbiri alıyoruz.