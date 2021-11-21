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Demet Şener'den 'evlilik' sorularına yanıt: Herhangi bir imzaya gerek yok! - Magazin haberleri

Demet Şener'den 'evlilik' sorularına yanıt: Herhangi bir imzaya gerek yok!

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'la 13 yıl, iş insanı Cenk Küpeli'yle 19 ay evli kalan ve son dönemde Tolga Arman'la aşk yaşayan eski manken Demet Şener, "Sevgilinizden evlilik teklifi gelse kabul eder misiniz?" sorusuna yanıt verdi. Şener, "Biz gönülden bağlıyız zaten. Herhangi bir imzaya gerek yok!" dedi

21.11.2021 - 10:03 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Eski manken Demet Şener, dün akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Çocukları Ömer ve İrem'in eksiklerini tamamlamaya geldiğini ifade eden Şener, okullara verilen ara tatilini de İstanbul'da geçirdiklerini söyledi.

  • "AKTİF BİR AİLE OLARAK TATİLE GİDEMİYORUZ"

    44 yaşındaki eski manken, "Onların programları dolayısıyla biz öyle her dakika tatile gidemiyoruz. Ömer'in basketbol maçı var, İrem'in antremanları var. Benim de hafta sonları canlı yayınım var. Aktif bir aile olarak tatile gidemiyoruz." şeklinde konuştu.

  • Çocuklarının sporu çok sevdiğini belirten Demet Şener, "Ergenliklerinde benim çok işime yaradı. Herkese tavsiye ederim. İnanılmaz güzel, bütün enerjilerini orada atıyorlar. Boş gezmeye vakitleri yok. Program yapmaya hiç zamanları kalmıyor." dedi.

    Şener, daha sonra sözlerini "İrem'in tenisçi, Ömer'in basketbolcu olmasını çok isterim. İkisi de lisanslı şu anda." şeklinde sürdürdü.

  • Demet Şener daha sonra gazetecilerin sevgilisi Tolga Arman'la geçirdiği Kapadokya tatilini sorması üzerine, "Her şey çok güzel, her şey yolunda. Geziyoruz şimdilik bakalım, Türkiye'deki güzel yerleri görmek istiyoruz. Yurt dışına çıkmayı pek fazla tercih etmiyoruz." yanıtını verdi.

  • "BENİM KENDİ YÜZÜĞÜM"

    Şener ayrıca tatil fotoğraflarında çok konuşulan parmağındaki tektaşı ile ilgili açıklama yaptı. Eski manken, konuyla ilgili, "Benim parmağımdaki yüzüğü senelerden beri haber yapıyorsunuz... Benim kendi yüzüğüm, öyle bir şeye bağlanacak bir şey değil." ifadelerini kullandı.

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