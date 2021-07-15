"Ben bu konulara hiç girmiyorum"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni, iki gün önce gerçekleşti. Geceye katılan eski manken Demet Şener, iş insanı eski eşi Cenk Küpeli ile ortak oldukları için sık sık bir araya geldiklerini açıkladı.

Eski manken Demet Şener

"BEN BU KONULARA HİÇ GİRMİYORUM"

Muhabirlerle sohbet eden Şener'e, eski eşi ile voleybolcu Derya Çayırgan'ın birlikte görüldüğü haberleri de hatırlatıldı. Eski manken, konuyla ilgili, "Ben bu konulara hiç girmiyorum." dedi.

Voleybolcu Derya Çayırgan

"BİZ KÖTÜ AYRILMADIK"

Cenk Küpeli ile geçtiğimiz ocak ayında boşanan Demet Şener'e gazeteciler, "Eski eşiniz ara sıra ofisinize uğruyormuş. Bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusunu da yöneltmişti.

44 yaşındaki Şener, konuyla ilgili, "Cenk ile halen görüşüyoruz. Biz kötü ayrılmadık. Onun yanı sıra kendisiyle halen iş yapıyoruz. Bu gayet doğal." açıklamasını yapmıştı.

Demet Şener ile eski eşi Cenk Küpeli

"GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Şener, muhabirlerin, "Cenk Bey dün sizi ziyarete geldi" sözlerinin üzerine ise şunları söylemişti:

Her zaman gelebilir. Biz gayet güzel ayrıldık. Kavgamız yok, hiçbir zaman da olmadı. Gayet huzurlu bir ortamdaydık ama bir yerde tıkandık. Dediğimiz gibi; sebebini de söyledik. Başka açıklama yapacak ve eklenecek bir şey yok. Herkesin saygı duymasını bekliyoruz. O yüzden her zaman görüşmeye devam edeceğiz ve görebilirsiniz.