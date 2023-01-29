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Demet Şener: Çok güzel giden bir ilişkim var - Magazin haberleri

Demet Şener: Çok güzel giden bir ilişkim var

Etiler'de görüntülenen Demet Şener, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir süredir Tolga Arman ile aşk yaşayan Şener, "Çok güzel giden bir ilişkim var. Mutluyum" diye konuştu

Giriş: 29.01.2023 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Demet Şener, Etiler'deydi. Gazetecilerin objektiflerine poz veren Şener, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

  • "HER ŞEY YOLUNDA" 

    Bir süredir iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşayan Demet Şener, "Her şey yolunda. Çok güzel giden bir ilişkim var. Mutluyum" dedi. 

  • "ÇOK SEVİLECEK BİR İNSAN"

    Daha önce İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları İrem ile Ömer'in sevgilisini çok sevdiğini ifade eden Demet Şener, "Tolga, çok sevilecek bir insan. Çok düzgün..." ifadelerini kullanmıştı.

  • "BUNLAR ÇOK KOMİK ŞEYLER"

    Öte yandan Şener, geçtiğimiz yıl sevgilisi Tolga Arman ile öpüşürken resmedilen tabloyu evine asıp, önünde verdiği pozu da takipçileriyle paylaşmıştı.

    Sosyal medyada gündem olan tabloyla ilgili ilk kez açıklamada bulunan Demet Şener, "Hediye 14 Şubat Sevgililer Günü'nde geldi, herkes geç kaldı. Çok hoşuma giden, çok özel bir ressam yaptı. Öylesine bir resim değil o. Tolga'yı ve beni çok sevdiği için yaptı, normalde böyle bir şey yapmıyor. Bir tablo asılmış, o tabloda öpüşüyormuşsun... Bunlar çok komik şeyler. Ben o yüzden hiç takılmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

  • "UTANILACAK HİÇBİR ŞEY YAPMIYORUM!"

    Demet Şener, muhabirlerin "Tablonun evinizin salonunda olması biraz iddialı değil mi?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

    Hayır. Ben her şeyi dürüstçe yaşıyorum, çocuklarım benim hayat arkadaşım, yol arkadaşım... Saman altından su yürütmektense, alnı dik bir şekilde hayatımı yaşamayı tercih ediyorum. Utanılacak hiçbir şey yapmıyorum. 17 yaşımdan beri beraberiz, hayatımda hiçbir şeyi saklamadım; doğru ya da yanlış... İyi ki de böyle yaptım. Çoğu insan takdir ediyor, takdir etmeyen de olabilir, onlara değişik gelebilir... Ben çocuklarıma aynı evde yaşıyorum, Tolga da kendi evinde kızıyla yaşıyor. O yüzden bizler arada sırada evlerimizde buluşuyoruz. Çocuklarımızın her şeyiyle bire bir ilgileniyoruz. Her türlü annelik görevimi fazlasıyla yapıyorum. O yüzden çocuklarım gerçek aşkı sevgiyi görsünler. Yalan dolan yerine onu görsünler...

  • "NEYİ SAKLADIM?"

    Demet Şener, bu sözlerinin eski eşi İbrahim Kutluay'a gönderme olarak algılanabileceği yorumu yapılınca, "Neyi sakladım ki hayatımda, sizler beni tanıyorsunuz. Bende yalan dolan yok. Bir kadının gözlerinin içine bakan, onu her dakika mutlu etmeye çalışan biri... Çocuklarım bunu görerek büyüyorlar. Daha güzel bir şey var mı? Annelerini mutlu eden bir insan var orada." şeklinde konuşmuştu.

  • "ŞU ANDA EVLİLİĞE İHTİYACIM YOK"

    Demet Şener'e, yeniden nikah masasına oturmayı düşünüp düşünmediği sorulmuştu. Ünlü isim, "Şu anda evlenmek gibi bir ihtiyacımız yok. İleride olur olmaz, bilmiyorum. Biz hayatı beraber yaşamak için yola çıktık, beraber yaşamak, yaşlanmak, yaş almak için..." ifadelerini kullanmıştı.

  • İKİ KEZ EVLENDİ

    Demet Şener, 2005'te milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile nikah masasına oturmuştu. 2018'de boşanan Şener ve Kutluay'ın, Ömer ve İrem adından iki çocuğu bulunuyor.

  • Eski manken, 2019'da da iş insanı Cenk Küpeli ile evlenmişti. Ancak aradığı mutluluğu yine bulamayan Şener, Küpeli'den evlendikten 19 ay sonra boşanmıştı.

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