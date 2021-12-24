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Demet Şener: Böyle durumlarda saklayamıyorum!

Önceki gün objektiflere yansıyan Demet Şener, muhabirlerin, "Yeni yıl geliyor. Tolga Bey ile hediyeler alındı mı?" sorusunu cevapladı. Eski manken, "Ben hediyemi çoktan aldım, verdim. Böyle durumlarda saklayamıyorum" ifadelerini kullandı

24.12.2021 - 10:38 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski manken Demet Şener (44), bir açılışa katıldı. Muhabirlerle sohbet eden Şener, "Yeni yıl geliyor. Tolga Bey ile hediyeler alındı mı?" sorusuna yanıt verdi.

  • "BÖYLE DURUMLARDA SAKLAYAMIYORUM"

    Ünlü isim, "Ben hediyemi çoktan aldım, verdim. Ben böyle durumlarda saklayamıyorum. Aldığım hediyeyi hemen veriyorum." şeklinde konuştu. Demet Şener, ayrıca yeni yıldan sağlık dilemeyi de ihmal etmedi.

  • KORONAVİRÜSE YAKALANDI

    Ayrıca koronavirüs testi pozitif çıkan Demet Şener, haberi Instagram'dan duyurdu. Ünlü isim, "Covid testim bu akşam itibarıyla pozitif çıkmıştır. Şimdilik evde dinlenerek bu süreci geçiriyorum." dedi. 

    Şener, ayrıca, "Son günlerde benimle yakın temasta bulunanlar lütfen test yaptırsın." diyerek, uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.

  • "İLK SEFERDE AŞKI YAŞADIK!"

    Öte yandan yaklaşık 6 aydır iş insanı Tolga Arman'la aşk yaşayan ünlü isim, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. "Tolga muhteşem bir insan, Çok mutluyum." diyen Demet Şener, "Çok fazla konuşmak istemiyorum, ancak nazara da inanmıyorum. Bunu korumak için o yüzden pek konuşmak istemiyoruz, birbirimizi bulduğumuzu düşünüyoruz. Birbirimize kenetlendik, ilk seferde aşkı yaşadık!" ifadelerini kullanmıştı.

  • "AŞKIMIZDAN VAHİM DURUMDAYIZ!"

    Parmağındaki yüzüğü uzun zaman önce kendisinin aldığını ifade eden Şener, "Biz Tolga'yla gönülden bağlıyız. görünmeyen yüzüklerimiz var, tesadüf eseri tanıştık ve kader bizi öyle birleştirdi. Allah bilir tabii ama güzel duygularla olduğumuz zaman korunduğumuza inanıyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz, ikimiz de çok unutkanız, arada anahtarları kaybediyoruz. Kısaca ikimiz de aşkımızdan vahim durumdayız!" şeklinde konuşmuştu.

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