Eski manken Demet Şener, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Her zaman eşi Cenk Küpeli ile görüntülenen güzel modelin bu kez tek olması dikkatlerden kaçmadı.

Bu durum hakkında da kısa bir açıklama yapan Şener, "Aslında beraber geldik fakat onun bir toplantısı vardı, o yüzden kendisi şu anda iş arkadaşları ile toplantıda" ifadelerini kullandı.

Mağazaları dolaşıp kış sezonu için alışveriş yapan Demet Şener, akşam saatlerine doğru eşi Cenk Küpeli'i ile buluşup baş başa akşam yemeği yedi.