Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Demet Özdemir, o açıklamadan bir hafta sonra Emirgan’da görüntülendi. Bir dergi çekimi için teknede objektif karşısına geçen Özdemir, çekim sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı; “Çıkan iddialara çok şaşırmadım ama gerçeği yansıtmıyor. Bizim ilişkimizde çıkan dedikodular gibi başımıza bir şey gelmedi. İkimizde saygı çerçevesi içerisinde ilişkimizi noktalama kararı verdik.”

Demet Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: Ne aldatma, ne de şiddet gibi iddialar doğru. Biten bir ilişki sonrası konuşmak ne bana ne de Oğuzhan’a yakışır. Aramızda kin, nefret, öfke yok. Ortaya atılan takı, ev, mal, mülk üzerine dedikodular beni çok üzüyor. Hiç birisi gerçeği yansıtmıyor. Böyle şeyler konuşulmadı.