Demet Özdemir'in acı günü

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29 Ağustos'ta Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Demet Özdemir'in (30) anneannesi Naziye Yener, vefat etti.

Aldığı acı haberle sarsılan ünlü oyuncu, anneannesinin yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Demet Özdemir, anneannesi ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını dua emojisi ile birlikte yayınladı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM" Özdemir'in ablası Derya Özdemir ise yaptığı paylaşımda, "Kıymetlim, anneannem... Mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi. Takipçileri ünlü oyuncuya başsağlığı mesajları ile destek oldu.

"BU DÖNEMDE EVİMİZ İLE İLGİLENİYORUM" DEMİŞTİ Öte yandan Demet Özdemir, daha önce Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmasının ardından evlerini tadilata vermeleri hakkında konuşmuştu. Oyuncu, "Evimizi çok güvendiğim bir mimar arkadaşıma teslim etmiştim. Gözümüz hiç arkada kalmadı. En güzel yanı da tam da istediğimiz tarihte teslim edilmesi oldu. Bu cümleyi benden çok nadir duyarsınız; ev ile ilgileniyorum. 10 yıl sonra ilk kez bunu size söylüyorum. Evimiz ile ilgileniyorum bu dönemde. Evlilik çok güzel gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

"LİNÇTEN BESLENENLER VAR" Sosyal medyada kendisine gelen kötü yorumları kafasına taktığını söyleyen Özdemir, "Takmıyorum diyemem. Bazen üzüldüğüm anlar oluyor. Şahsıma yapılan yorumlar bir tarafa insanların görüp, okuyacağımızı bile bile bu denli kötülük kusabilmesi asıl üzüntüm. Biri ile davalık bir durum olmadım. Hiç yorum da yapmadım. Linçten beslenenler de var çünkü..." şeklinde konuşmuştu. "STRESTEN YEMEK YEMEYİ UNUTTUK" Geçtiğimiz hafta nikah masasına ...

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