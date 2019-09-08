Yeni sezona 'Merhaba' diyen 'Alice Müzikali' hız kesmeden seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan gibi birçok ünlü ismin yer aldığı müzikale yoğun ilgi geçen sezon olduğu gibi bu sezonda devam ediyor.

Birbirinden ünlü isimlerin de izlemeye geldiği müzikalin önceki akşamki konuğu güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir oldu.

Müzikal öncesi kısa bir açıklama yapan Demet Özdemir, "Aslında ben geçen yıl gelmeyi çok istiyordum fakat yoğunluktan ve iş takvimimin uymayışından dolayı nasip olmadı. Gerçekten ben de izlemeyi dört gözle bekliyorum" açıklamasında bulundu.