ALTI YILLIK AŞK EVLİLİKLE TAÇLANDI

Bir süredir ekranlardan uzak olan Demet Evgar ve Levent Babataş, altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürmüştü. Çiftin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıymıştı.

Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlenmişti.