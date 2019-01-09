“Altı ay bıraktım, detoks gibi oldu. Öyle yaptım, bitti artık. Yapmak zorunda kaldım çünkü etrafımdakiler haklı olarak ‘Biz senin sekreterin değiliz’ demeye başladılar. Çok güzel oldu, kafamı dinledim biraz. Sessiz olunca başka şeyler konuşmaya başlıyorsun. Sosyal medya değil, bir şey takip ediyor olurken o anda yapacağınız şeylerden kendinizi alıkoyuyorsunuz. Biz o kadar alışkın değiliz. Doğduğumuzdan beri sosyal medya yoktu. Telefonsuz olmanın ne demek olduğunu bildiğimiz için bazen onu özlüyoruz”