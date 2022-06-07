"HERKESE DOKUNAN BİR KADIN ÇEMBERİYDİ"

Evgar, daha önce doğacak kızları Mavi için yaptıkları ritüelin çok konuşulması hakkında da açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu, "Zaten vardı böyle bir gelenek. Çok güzel ve büyülü oldu. Herkese dokunan bir kadın çemberiydi, tavsiye ediyorum." diye konuşmuştu.