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İlk tanıtımından itibaren hem oyuncu kadrosu hem de farklı hikayesiyle dikkatleri üstüne çeken Ay Yapım imzalı ‘Alev Alev’ için geri sayım devam ediyor. Bu sezonun en iddialı yapımlarının başında gelen, Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak dizinin afişi görücüye çıktı.

Birbirinden çok farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanan Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Alev Alev’ başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’i aynı projede buluşturuyor. Bugüne kadar yapılan kadına şiddet hikayelerinin aksine farklı anlatım tarzı ve görsel diliyle seyirciyi ekrana kilitleyecek dizinin afişi yayınlandı.

Demet Evgar’ın hayat verdiği Cemre karakterinin yer aldığı çarpıcı ön izleme sahnesiyle sosyal medyada çok konuşulan dizinin yönetmenliğini başarılı yönetmen Ahmet Katıksız üstlenirken senaryosunda Burcu Görgün Toptaş imzası yer alıyor.

Kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, ve Dilan Çiçek Deniz dışında, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay’ı buluşturan ‘Alev Alev’, yakında Show TV ekranlarına gelecek.