"BEN ONUN 'ABUŞ'UYUM"

Akbağ, Ata Demirer ile arasındaki ilişkiye dair, "Ben genel olarak çalıştığım iş arkadaşlarımla iyi anlaşırım. Ata’yla bizim frekansımız başından beri çok iyi uyuştu, iş yapsak da yapmasak da zaten sürekli görüştüğümüz için o artık benim kardeşim gibi oldu. Onun tabiriyle ben de onun "Abuş"uyum" dedi.