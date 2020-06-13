Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen konserde sahne alan Demet Akalın, Musa Eroğlu ile özdeşleşen Abdürrahim Karakoç’un eseri Mihriban türküsünü okudu. Akalın hakkında sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.

Demet Akalın gelen eleştirilere yanıt verdi. Kendisine 'çok güzel söyledin' diyen insanların da olduğunu dile getiren şarkıcı, 2. Sayfa programında, "Yok dedim neresi güzel, benim dinlemeye tahammülüm yok. Normalde güzel söylüyorum ama o gün inanılmaz soğuktu Boğaz'ın bütün soğuğunu yedim" açıklamasını yaptı.