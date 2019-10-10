10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oyuncu Bergüzar Korel’in ablası Zeynep, geride bıraktığımız gün bir magazin programına yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş Amerika’da evlere temizliğe gittiğini açıklamıştı.
Bunun dışında parayla köpek gezdirdiğini de söyleyen Zeynep Korel, ‘Babam hayatta olsaydı böyle bir hayat yaşamazdım’ diyerek adeta annesi ve kız kardeşine de göndermede bulunmuştu.
Seçtiği yaşam konusunda kimsenin etkili olmadığını ve hayatına dair kararları kendisinin verdiğini söyleyen Zeynep, planlarından da bahsederken Türkiye’de yaşayan annesi ve kız kardeşi hakkında şu açıklamayı yapmıştı:
“ASIL AYIP SİZİ GÖRMEZLİKTEN GELEN AİLE FERTLERİNİZDİR”
Verdiği bu önemli kararla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Zeynep Korel hayatının babası Tanju Korel'in vefatının ardından değiştiğini şu sözlerle açıklıyor: “Çalışmak hiç ayıp değil ayıp olan; sizin yanınızda olmayan, sizi görmezlikten gelen, vurdumduymaz davrananlardır ayıp bunlar… Bunu size yapan bazen aile fertlerinizdir, bazen arkadaşlarınızdır. Ben bunları aştım ve şimdiki halimle gurur duyuyorum. Evlatlarınızı ayırmayın, sakın ayırmayın çocuklukta onları ayırmadığınızı gösterin. İlerde onlar farklı yönlere gittiklerinde aralarındaki dengeyi kurun.
Çocuğunuzun çirkin ördek yavrusu gibi hissetmesine neden olmayın. Sahip olduğunuz güç ve parayla aile fertlerinizi dövmeyin, para geçici… İnsanın empati yeteneği yoksa hiçbir şey bunun yerini doldurmuyor. Rahmetli babam hayatta olsaydı, çalışanın yanında olurdu ama o ‘Sen temizleme bir iş yeri açalım iki yardımcın olsun, onların başında dur' derdi. Babamı çok erken kaybettim, hayatta olsaydı her şey çok farklı olurdu”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!