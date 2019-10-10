Çocuğunuzun çirkin ördek yavrusu gibi hissetmesine neden olmayın. Sahip olduğunuz güç ve parayla aile fertlerinizi dövmeyin, para geçici… İnsanın empati yeteneği yoksa hiçbir şey bunun yerini doldurmuyor. Rahmetli babam hayatta olsaydı, çalışanın yanında olurdu ama o ‘Sen temizleme bir iş yeri açalım iki yardımcın olsun, onların başında dur' derdi. Babamı çok erken kaybettim, hayatta olsaydı her şey çok farklı olurdu”