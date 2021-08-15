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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında çoğu vatandaş evlerini ve hayvanlarını kaybetmişti. Orman yangınlarından etkilenenler için yardım kampanyaları düzenleyen şarkıcı Demet Akalın, evi yandığı için dışarıda yatmak zorunda kalan Fatma Öksüzoğlu için harekete geçmişti.

"TEYZEMİ BULDUM"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan 49 yaşındaki şarkıcı, "Teyzemi buldum. Evini döşemesi, yatağı bizden..." ifadelerini kullanmıştı.

EVİN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Akalın, Fatma Öksüzoğlu'na verdiği sözü tuttu. Ünlü popçu, yaşlı teyzenin evinin son halini Instagram hesabından yayınladı.

Öte yandan en yakın zamanda yardım derneği kuracağını da belirten Demet Akalın, "Çok yardım geliyor. Haluk (Levent) nasıl kurdu acaba? Şu dünyada işe yaradığını hissetmek..." şeklinde konuşmuştu.