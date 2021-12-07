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Demet Akalın okul yıllarına geri döndü: Aynı sıram!

Ünlü popçu Demet Akalın, yakın arkadaşı Alişan ile birlikte çocukluğunun geçtiği mahalleye gitti. Mezun olduğu Barbaros Hayrettin Lisesi'ne de uğrayan Akalın, okulda çekilen fotoğrafını "Aynı sıram, vay be!" notuyla yayınladı

07.12.2021 - 15:18 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Sosyal meyda hesabını aktif kullanan sanatçı Demet Akalın, son yaptığı paylaşımla takipçilerini okul yıllarına götürdü.

  • YILLAR SONRA AYNI SIRADA

    Kendisi gibi şarkıcı olan yakın arkadaşı Alişan ile çocukluğunun geçtiği semte giden Akalın, mezun olduğu Barbaros Hayrettin Lisesi'ne de uğramayı ihmal etmedi. Demet Akalın, bu fotoğrafı, "Aynı sıram, vay be!" notuyla yayınladı. 

  • İlkokul yıllarına ait fotoğraflarını da yayınlayan 49 yaşındaki Akalın'ın paylaşımları, kısa sürede sevenlerinden yoğun ilgi gördü. 

  • "HİRA İKİZİNİZ GİBİ!"

    Ünlü şarkıcının çocukluğu, Okan Kurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Hiraya benzetildi. Takipçileri Demet Akalın'ın fotoğraflarına "Hira ikiziniz gibi!", "Bu fotoğraftaki Hira mı?" şeklinde yorum yaptı.

  • Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

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