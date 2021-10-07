Öğle yemeğinde buluştular

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Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz gün hayat arkadaşı Okan Kurt ve Esra Balamir ile İstinyePark'ta görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen grup, bir restoranda yemek yedi. Akalın, bir süre küs kaldığı ve ardından yeniden barıştığı dostu Balamir ile daha sonra alışveriş yaptı.

Bir süre mağazaları dolaşan Akalın, Kurt ve Balamir, daha sonra oradan ayrıldı.