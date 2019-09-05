Bir sonraki büyük konserimde yine farklı bir şey giyeceğim. Ben işime saygı duyuyorum. Büyük konserlerde kendimi tekrarlamak istemiyorum. İki üç gün Milano da kalırsam bir şey yapacağız. Sponsor değil, markanın Türkiye ayağı olarak sadece indirim alıyorum. Bana görgüsüzsün, krosun diyenleri anlamıyorum. Bu markaları dünya starları da giyiyor." diye konuştu.