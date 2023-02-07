"Kuzenlerimin kurtulduğuna bile sevinemedim"

Dün 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7,7 şiddetindeki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden olmuştu. Deprem Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarsmıştı. Hatay da etkilenen bu iller arasında olmuştu.

"UYKUMDAN SIÇRADIM"

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından Demet Akalın, Twitter hesabından, "Şu an teyzem aradı ağlayarak... Sıçradım uykumdan... 'Güneydoğu'da deprem!' dedi. Hatay, Kahramanmaraş.... Ay, yazamıyorum! Bir haber var mı?" mesajını yayınladı.

"İKİ KUZENİM DE HATAY'DA"

Akalın, ardından bir takipçisine, "İki kuzenim de Hatay'da, iyiler ama dışarıdalar. Yollar kapalı. Ne yapacağız, bilmiyorum. Eller, kollar bağlı..." yanıtını verdi.

"ONLARIN KURTULDUĞUNA BİLE SEVİNEMEDİM"

Sosyal medya hesabından yayınladığı gönderilerle enkaz altında kalan depremzedelerin tespit edilmesi için çabalayan ünlü şarkıcı, "Elimizden ne gelirse biz buradayız, bize ne görev düşerse... O kadar üzgünüm ki... Kuzenlerimin biri eczacı, biri öğretmen. Onların kurtulduğuna bile sevinemedim... Bilemiyorum, yollar kapalı. Ayaz, kar, soğuk..." açıklamasında bulundu.

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