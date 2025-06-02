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        Haberler Magazin Demet Akalın, kuzenini kaybetti

        Demet Akalın, kuzenini kaybetti

        Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kocaeli'nde yaşayan kuzeni Hakan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:25 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:25
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        Kuzenini kaybetti
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        Demet Akalın'ın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan kuzeni Hakan Kılıç, hayatını kaybetti. Acı haberi takipçileriyle paylaşan Akalın; "Dağ gibi Hakan ağabeyim gitti. Teyzemin emaneti gitti" ifadelerini kullandı.

        Edinilen bilgiye göre, KOAH hastası olan Hakan Kılıç, 22 Mayıs’ta evinde rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Kılıç, ilk olarak Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Gebze’ye sevk edilen Kılıç, yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Hakan Kılıç'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölcük Merkez Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak.

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        #Demet Akalın
        #Hakan Kılıç

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