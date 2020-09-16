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Popçu Demet Akalın, geçtiğimiz gün İstinyePark'ta görüntülendi. Akşam saatlerinde kız Hira Kurt ile alışverişe çıkan Akalın, kızı ile çocuk giyim ve oyunca mağazalarını dolaştı.

Spor giyimi ve makyajsız hali ile dikkat çeken şarkıcı, daha sonra kızı ile alışveriş yaptıktan sonra oradan ayrıldılar.