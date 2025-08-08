Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Demet Akalın'ın avukatından açıklama - Magazin haberleri

        Demet Akalın'ın avukatından açıklama

        Demet Akalın'ın eski dansçısı Merve Atalar, şarkıcının sigortasını ödemediğini, maaşını da elden eksik ödediğini ve mobbing'e maruz kaldığını iddia ederek dava açmıştı. Akalın, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 12:47 Güncelleme: 08.08.2025 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demet Akalın'ın avukatından açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Demet Akalın, eski dansçısı Merve Atalar ile mahkemelik oldu. Atalar'ın avukatı Fulya Büyükyörük tarafından İş Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Demet Akalın’ın dansçının sigorta primlerini yatırmadığı ve gerekli belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na teslim etmediği öne sürdü.

        Merve Atalar

        Dilekçede; "Müvekkil sigortasız çalıştırıldığı için maaşı elden ödenmekte olup, maaşı da eksik ödenmiştir. Çalıştırıldığı süre boyunca yıllık izin, hafta tatili alacakları da ödenmemiştir. Tüm bunlara ek olarak, müvekkil uzun süre mobbing’e maruz bırakılmış, son olarak 2018’in aralık ayında davalının koruması tarafından darp edilmiştir. Müvekkilin davalı nezdinde 16 Aralık 2011 ile 4 Mart 2019 arasında çalışmış olduğunun tespitine ve sigorta kayıtlarına işlenerek bu günlere ait sigorta primlerinin Demet Akalın’dan alınarak yatırılmasını talep etmekteyiz" ifadeleri yer aldı.

        REKLAM

        "KESİN BİR HÜKÜM BULUNMAMAKTA"

        Demet Akalın'ın avukatı Mehmet Karaduman ise şu açıklamayı yaptı: Davacı Merve Atalar 22/07/2019 tarihinde müvekkilimiz Demet Akalın aleyhine İstanbul Anadolu 29. İş Mahkemesi'nde dava açmış olup anılan Mahkeme davacının davasını yeterli delillerle ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Kararın davacı tarafça istinaf edilmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Hukuk Dairesince ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. Davacının iddia ve taleplerine ilişkin yargılama süreci halen devam etmekte olup bu iddia ve taleplere ilişkin mahkeme tarafından verilmiş kesin bir hüküm bulunmamaktadır. Müvekkilimizin haklarını usul ve kanun çerçevesinde savunmak konusunda görevimizi yerine getirmeye devam etmekteyiz. Yargılama sürecine ve süreç sonunda verilecek karara tüm tarafların saygı duyması gerektiğini ve adil yargılamayı etkilemeye çalışmanın kanunlarımızca suç sayıldığını hatırlatırız.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Demet Akalın
        #Merve Atalar

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        21 okulun ruhsatı iptal edildi
        21 okulun ruhsatı iptal edildi
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        TBMM'de süreç komisyonu 2.toplantısını yapacak
        TBMM'de süreç komisyonu 2.toplantısını yapacak
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        "Ole Beşiktaş'ın hocası değil"
        "Ole Beşiktaş'ın hocası değil"
        Bir tekne faciası daha! 1 can kaybı, 1 kayıp var!
        Bir tekne faciası daha! 1 can kaybı, 1 kayıp var!
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz
        Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        Yeni nesil salgın! Miyokard enfarktüsü riski yüzde 34 artıyor
        Yeni nesil salgın! Miyokard enfarktüsü riski yüzde 34 artıyor
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        SSK’lı emeklinin ömrü 71 yıl
        SSK’lı emeklinin ömrü 71 yıl
        Son arzusunu gerçekleştiremedi
        Son arzusunu gerçekleştiremedi
        Yıllar önce renkler daha mı canlıydı?
        Yıllar önce renkler daha mı canlıydı?
        Habertürk Anasayfa