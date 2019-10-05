Habertürk'ten Akif Yaman'în haberine göre; Eşi Okan Kurt ile mekandan ayrılan Demet Akalın hasta olduğunu belirtti. Geçtiğimiz günlerde barıştığı Alişan ve eşi Buse Varol ile yemek yiyen Demet Akalın, cimri olduğu iddia edilen Alişan’ın hesabı ödemesi ile ilgili, “Alişan cimri filan değil” dedi.