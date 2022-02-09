Demet'ten 'zamlar geri alınsın' çağrısı

Birçok sanatçı ve siyasetçi, son dönemde üst üste gelen zamlar sonrasında artan fiyatlara tepki göstermeyi sürdürüyor. Bu isimlerden biri de şarkıcı Demet Akalın (49) oldu.
DEMET AKALIN: ZAMLAR GERİ ALINSIN
Benzer şikayetlerde bulunan Akalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımla 'zamlar geri alınsın' çağrısında bulundu.
Demet Akalın'ın yanı sıra; Murat Boz, Burcu Biricik, Bülent Şakrak, Sedef Avcı, Emre Altuğ, Aslıhan Gürbüz, Şebnem Bozoklu ve Berkay Şahin gibi ünlü isimler de aynı gönderiyi yayınladı.
BU GERÇEK Mİ?
Öte yandan daha önce "Bana gelen elektrik faturasını ben sizle paylaşmaya utandım öyle diyeyim... Siz düşünün rakamı!" ifadelerini kullanan komedyen Şahan Gökbakar, önceki gün de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Eğitim ve Sosyal Tesisi'nin lokantasına ait bir faturayı yayınlamıştı.
Ünlü komedyen '#şükürbugündedoyduk' etiketiyle gönderisine şu notu düşmüştü:
Bu gerçek mi? Yani siz mecliste gerçekten 2.5 liraya çorba içip, 18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz?
Gökbakar'a bir destek de yönetmen ve oyuncu Onur Saylak'tan gelmişti. Saylak, "Her ilçeye meclis lokantası açılsın..." mesajını paylaşmıştı.
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