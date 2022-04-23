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Demet Akalın'dan yazın yeni hiti: 'Bensiz Olsun!' Serdar Ortaç...

Demet Akalın'dan yazın yeni hiti: 'Bensiz Olsun'

Serdar Ortaç'ın 'Best Of' albümünde ünlü şarkıcının 'Bensiz Olsun' adlı parçasını yeniden yorumlayan Demet Akalın, performansıyla yazın yeni hitine imzasını atmış!

23.04.2022 - 09:33 | Güncelleme: MÜZİK

  • Serdar Ortaç'ın sevilen şarkılarını ünlü isimlerin yorumladığı 'Serdar Ortaç Vol. 1' albümü yayınlandı. Projede şarkıları Bengü, Demet Akalın, Derya Uluğ, Ece Seçkin, Merve Özbey, Mustafa Ceceli ve Ziynet Sali gibi isimler seslendirdi.

  • 'Best Of' projesinde Demet Akalın'ın 'Bensiz Olsun' performansını beğendim. Akalın'ın yeniden hayat verdiği şarkı bence ünlü popçunun tarzını tam da yansıtan bir düzenlemeye sahip olmuş. 2000'li yıllarda Fulden Uras da 'Bensiz Olsun'u seslendirmişti. Demet Akalın, Uras'ın ardından parçayı yeniden yorumlayarak, bence yeni bir yaz hitine imza atmış...

  • Sosyal medyada incelediğimde, 'Bu şarkı hak ettiği değeri bence şimdi görecek.' şeklinde bir yorum gözüme ilişti. Kullanıcılar da Akalın'ın 'Bensiz Olsun' performansını kaliteli bulmuş. Yıllar öncesine ait olan ve dinlediğimde bana da eski günleri hatırlatan parça, Demet Akalın'ın enerjisiyle buluşunca ortaya kıpır kıpır bir iş çıkmış. 

  • 'ÖP BENİ' SIMSICAK BİR AŞK ŞARKISI

    Ayla Çelik, 'Öp Beni' adını verdiği yeni şarkısını dinleyicilere sundu. 'Bağdat', 'Daha Bi' Aşık', 'Türkan' ve 'Mecbur' gibi eserleriyle tanınan Çelik, 'Öp Beni'de yine duru sesiyle bir aşk şarkısına imzasını atmış. 

  • 'KIRMIZI'NIN RAGGAE ENERJİSİ

    Yaz sonuna kadar her ay yeni bir tekli yayınlayarak, müzik çalışmalarına devam eden Furkan Kızılay, yeni teklisi 'Kırmızı'yı yayımladı. 'İstanbul' ve 'Beklemem Ondan'ı dinleyicileriyle buluşturmasının ardından 'Kırmızı'yı da paylaşan Kızılay, raggae enerjisini yakalamayı başarmış.

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