HAFTANIN 'EN ÇOK DİLE DOLANAN'I

Kalben'in, 2018'de yayımlanan 'Sonsuza Kadar' albümünde yer alan 'Yara'yı çok seviyorum. Bence Kalben, şarkılarıyla insanlara sarılabilen biri... Benim için 'Yara', 'Bir parça ne kadar anlamlı ve derin olabilir?' sorusunun yanıtı...

Bazı şarkıları dinlediğimizde bize hiçbir düşünce ifade etmez, sadece melodiden ibarettir ve gün geçtikçe ticari amaçlı olduğunu anlarız ancak 'Yara', öyle değil. İçtenliğiyle hep kendisini bizden biri gibi hissettiren Kalben, sesiyle de beni büyülüyor.

Bir kullanıcı 'Yara' için, 'Ben Kalben'in şarkılarını sadece dinlerdim, şimdi ise anlıyorum.' yorumunu yapmış. Bu düşünce bile parçanın ne kadar kendine has olduğunu anlamaya yetiyor. Günlerdir dilimde olan 'Yara', benim için gün geçtikçe anlam kazanacak bir şarkı...