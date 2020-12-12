"SILA ENTERESAN BİR KADIN"

Öte yandan Akalın, meslektaşı Sıla'dan aldığı 'Yan' şarkısı ile ilgili "Ben olsam şarkıyı vermem, kıskanırdım" demişti.

Akalın'a bu yorumu hatırlatılması üzerine şarkıcı, Sıla'nın kendinde ayrı bir yeri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Sıla çok enteresan bir kadın. İçinde ne bir kin, ne bir kıskançlık var. O çok mutlu oluyor ama bir kere paylaşmadı. Sürekli Yalın Yalın... Bu Yalın nereden çıktı? İşin şakası benim böyle bir yeteneğim olsa Gülşen için de öyle düşünüyorum. 'Hayalet' diye bir şarkı vermişti. Benim böyle bir yeteneğim olsa vermezdim. Gerçekten çok yüce gönüllü kadınlar. Hepimizin bir adım önündeler. Onu baştan kabul ediyoruz. Onun için de saygıda kusur etmek istemiyorum. Sıla'ya ekstra bir hassasiyetim var. Ayrı seviyorum. O da fanların seveceğini düşünmüştüm.