31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Demet Akalın kimdir? sorusu ünlü şarkıcının bugün yaptığı samimi itirafın ardından gündeme geldi. Demet Akalın bugün katıldığı programda, hamileyken kendini şişlemeyi düşündüğünü itiraf etti. Demet Akalın'ın hayatından detaylar haberimizde.
DEMET AKALIN: HAMİLEYKEN KENDİMİ ŞİŞLEMEYİ DÜŞÜNDÜM
Demet Akalın şu ifadeleri kullandı:
"Hira'ya 5 aylık hamileyken kendimi şişlemeyi düşünmüştüm. Ruh halim iyi değildi. Hamileliğim sırasında sağlıklı bir süreç yaşamadım. Hira'yı göğsüme yatırdıktan sonra annelik geliyor. Annelik çok içgüdüsel bir şey"
DEMET AKALIN KİMDİR?
Demet Akalın 23 Nisan 1972'de Kocaeli, Gölcük'te dünyaya geldi. 2000'lerin ortalarından bu yana çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzde Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri hâline geldi.
Gölcük, Kocaeli'de doğan Demet Akalın, ilk başta mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı. Daha sonradan çıkış şarkısı "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004),MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle çeşitli başarılar yakalayarak Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı. Yayımlandığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta (2015) dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010'larda Türk pop müziğindeki yerini korumaya devam etti. Türkiye'de liste başı olan "Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe" ve "Hayalet" hitlerinin yanı sıra "Tecrübe", "Çanta", "Olacak Olacak", "Sabıka", "İlahi Adalet" ve "Ders Olsun" şarkıları da ilk beş başarısı gösterdi.
Albümlerinde yer verdiği "giderli şarkılarla" müzik eleştirmenleri tarafından kendi tarzını oluşturduğu kabul edilen Akalın, şarkılarının yanı sıra magazinsel kişiliğiyle de sık sık öne çıktı. 2007'den itibaren Hande Yener ile yaptığı sözlü tartışmalar geleneksel bir hâl alarak zaman zaman tekrarlandı ve magazin gündemini meşgul etti. 2006'da Oğuz Kayhan'la ve 2010'da Önder Bekensir'le yaptığı birkaç aylık evliliklerden sonra 2012'de Okan Kurt ile evlenerek 2014'te ilk çocuğu Hira'yı dünyaya getirdi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve dört Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.
Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Demet Akalın, 2006'da evlendiği Oğuz Kayhan ile birlikteliği sadece 4 ay sürdü. Ocak 2010'da Akalın, ikinci evliliğini yaparak iş adamı Önder Bekensir ile evlense de bu evliliği de ilkine benzer şekilde aynı yıl içinde sonlandı. 2012 yılında Okan Kurt ile evlenen Demet Akalın 2018 yılında boşandı. Ancak ikilinin birliktelikleri kısa bir aranın ardından devam ediyor.
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