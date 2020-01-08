08 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hande Yener, Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'u kabul etti. Sanatçılar sosyal sorumluluk projesi için Cumhurbaşkanı'ndan yardım istedi. Bu durumu Twitter'dan eleştiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Saraya Demet Akalın değil de Haluk Levent davet edilmeliydi. Haluk Levent'in yaptığı çalışmalar yetkili bakanlıklar aracılığı ile geliştirilip büyütülmelidir. Binlerce memuru ve milyarlarca bütçesiyle kamunun yapamadığını adam tek başına yapıyor" şeklinde yaptığı paylaşıma Demet Akalın yanıt geldi.
"BEN ÇAĞIRILMADIM"
Hakkında yazılan eleştiriyle gören ünlü popçu, "Ben çağırılmadım, bizzat randevu aldım. Cumhurbaşkanı hepimizin... Geçen sene de sayın Adalet Bakanlığına gitmiştim... Hayırdır niye bu kadar rahatsız oldunuz?" şeklinde cevap verdi.
Demet Akalın, zaman zaman yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, için şu sözleri ekledi:
Artı Haluk Levent'i ayakta alkışlıyorum. Ben elini cebine atamayan cimrilerden değilim. Bir kurum için bağış da toplamam. Her zaman Mehmetçiğin ve hasta bebeklerin yanındayım. Lütfen eleştirinizi yaparken ismimi kullanmayınız. Rica...
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