11 ŞUBAT 2020
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Demet Akalın'dan Özgecan Aslan mesajı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, 5'inci ölüm yıldönümünde anılıyor

11.02.2020 - 14:52 | Güncelleme:
Demet Akalın, Özgecan Aslan

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Özgecan Aslan'ı vefatının 5'inci yılında unutmadı.

Sosyal medya hesabından Özgecan Aslan'ın fotoğrafını paylaşan altına bu notu düştü:

Seni hiç tanımadım ama senin için çok ağladım, çok üzüldük, kahrolduk... Sonra ben evine geldim, odana girdim, kardeşlerin perişandı. Ve sen gittin senden sonra yüzlerce kadın katledildi ve biz mani olamadık.. Bir gün bu düzen değişecek umudumuz var cezalar için! Ve duamız

 

 

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