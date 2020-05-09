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Salgın nedeniyle gününün tamamını evde geçiren şarkıcı İrem Derici, bu süreçte takipçileriyle Instagram üzerinden bir araya geliyor.

Vaktini nasıl değerlendirdiğini sevenleriyle de paylaşan Derici'ye meslektaşı Demet Akalın'dan yorum geldi. Akalın, şarkıcının bir fotoğrafına, "Adamlara bu kadar süslenseydin şimdi kucağında bebeğin vardı" dedi.

Demet Akalın'ın yorumuna karşılık İrem Derici de, "Ortada bir adam göremediğim için tercih etmemiş de olabilirim" şeklinde karşılık verdi.