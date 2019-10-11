Hadise de açıklama yapınca olay büyümüştü. Konuyla ilgili sorulara gülen Demet Akalın, "Ben şaka yapmıştım, o cevap olarak sadece 'Bekarlık sultanlıktır' dese olay kapanacaktı. Demek ki şaka anlayışımız kendisi ile aynı değilmiş" dedi.