BEBEK Mİ, GÖBEK Mİ?

Hayat arkadaşı Okan Kurt ile mutlu birlikteliği süren Akalın, geçtiğimiz gün Denizli'de bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Konuşma yaptığı sırada bir kişinin saklamaya çalıştığı göbeğine baktığını fark eden Akalın, "Bu göbeğime sakın bakma, kortizon göbeği bu, bakma sakın. İki haftadır serum alıyorum." diyerek hakkında çıkan hamilelik haberlerini de yalanlamış oldu.