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Cuma günü Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşanan üzücü olaydan sonra İzmir depremine saygı gösterilmesi açısından sadece deprem ile ilgili içerik paylaşılması gerektiğini savunan Demet Akalın, Instagram'dan kendi fotoğrafını yayınlayan Aleyna Tilki'ye tepki gösterdi.

Akalın, Tilki'nin gönderisine "Resimden çok şu Akut'u paylaşsan inan faydası olur" şeklinde yorum yaptı.