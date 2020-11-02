Demet Akalın'dan AKUT'a bağış

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İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde vefat edenlerin sayısı 91'e yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada yaralananların sayısının ise 994 olduğu belirtildi.

Popçu Demet Akalın da arama kurtarma çalışmalarına destek olan AKUT'a 5 bin TL'lik bağışta bulundu.

Bağış dekontunun fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Akalın, takipçilerine de çağrıda bulundu.