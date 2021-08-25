Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

SON DAKİKA: Demer Şener yeni sevgilisi Tolga Arman ile tatilde! - Aşkın fotoğrafları

Demer Şener yeni sevgilisiyle tatilde!

Eski manken Demet Şener, iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin geçtiğimiz hafta Bodrum'da birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı

25.08.2021 - 10:52 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2018'de İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanan eski manken Demet Şener, 2019 yılında da iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. Ancak aradığı mutluluğu yine bulamayan Şener, Küpeli ile boşanmıştı.

  • ESKİ EŞİYLE BARIŞTI

    Küpeli'yle ayrılığı sonrası İbrahim Kutluay ile aralarındaki buzları erittiğini ifade eden Demet Şener'in eski eşiyle yeniden birliktelik yaşayıp yaşamayacağı ise merak konusu olmuştu.

  • YENİ AŞKIYLA TATİLDE

    Ancak Şener yeni bir aşka yelken açtı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Eski mankenin lojistik sektörüyle uğraşan iş insanı Tolga Arman'a gönlünü kaptırdığı ortaya çıktı. Çifti, ilk kez Habertürk görüntüledi.

  • Bodrum'da paparazzilere yakalanmamak için aralarına bir şezlong mesafe koyan ikili yakayı ele verdi. Gazetecileri gören Şener, selam vermeyi ihmal etmedi.

    Şener ve Arman'ın kızlarının aynı yaşta ve arkadaş oldukları öğrenildi.

  • "BENİM İÇİN ZOR BİR SÜREÇ OLDU"

    Demet Şener, İbrahim Kutluay ile barışması sonrasında, "Çocuklarımız için bir araya geldik. Görüşmeye devam edeceğiz. Kendi kırgınlık ve kızgınlıklarımı geride bıraktım. Benim içim zor bir süreçti ama çocuklarım için bunu yapıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.