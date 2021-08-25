Demer Şener yeni sevgilisiyle tatilde!

"İÇİMDE HİÇ KİN KALMADI"



Geçtiğimiz günlerde de, "İçinizde İbrahim Bey'e dair bir kin kaldı mı?" sorusuna yanıt veren Şener, "İçimde hiç kin kalmadı. Bu duygudan uzaklaşmak için çok mücadele verdim, çok uğraştım. Hatta 'kin' demeyelim de 'kızgınlık' desek daha doğru olur. 'Affettim' diyemesem de kızgınlığımı yendim." demişti.