İmralı ziyaretiyle başlayan süreç hızlı ilerleyecek

DEM heyeti, yılbaşından sonra siyasi parti liderleriyle görüşmek için AK Parti, CHP ve MHP başta olmak üzere siyasi partilerden randevu isteyecek.

Heyette Buldan ve Önder'e, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de eşlik edecek. Ahmet Türk isminin siyasetteki ağırlığı dolayısıyla terör örgütü elebaşı Öcalan tarafından önerildiği öğrenildi. Liderler ziyaretinde süreç için destek istenecek. Aynı zamanda İmralı'da gerçekleştirilen görüşmeden bazı aktarımlar yapılacak. Liderler turu bittikten sonra alınan görüşler birleştirilecek ve yeniden adaya gidilecek. İkinci ziyaretin ocak ayı ortalarında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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REKLAM SÜREÇ DOLMABAHÇE MUTABAKATINDAN DAHA İLERİ BİR NOKTADA Edinilen bilgiye göre, süreç Dolmabahçe mutabakatının açıklandığı 28 Şubat 2015'ten daha ileri bir noktada. Süreç bu sefer çok daha hızlı ilerleyecek. Bunun da en önemli sebebinin sürecin Milliyetçi Hareket Partisi tarafından desteklenmesi olduğu belirtiliyor. CHP'nin de 2013-2015 döneminden farklı olarak bu defa sürece destek vermesinin önemli olduğu kaydediliyor.

SÜREÇ SURİYE'DEKİ GELİŞMELERDEN BAĞIMSIZ DEĞİL Sürecin Irak ve özellikle Suriye'deki gelişmelerden bağımsız olmadığı belirtiliyor. Suriye’de Türkiye ile iyi ilişkileri olan yeni hükümetin varlığı bu süreç için bir şans olarak değerlendiriliyor. Terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Suriye'deki yeni dönemde Kürtlerin ülke yönetimde adil bir şekilde temsil edilmesinin mümkün olabileceği kaydediliyor. Bunun da sürecin ilerlemesine olumlu katkı sunacağı ifade ediliyor.

PARTİYE KAPSAMLI BİLGİ VERİLECEK İmralı ziyaretinden ardından buldan ve önder İstanbul'a geçti. Yılbaşından sonra iki ismin MYK ve parti meclisi başta olmak üzere partinin yetkili kurullarına geniş kapsamlı bilgi vermesi bekleniyor.