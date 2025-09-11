Habertürk
    Takipde Kalın!
        DEM Parti'den Özgür Özel'e ziyaret | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den Özgür Özel'e ziyaret

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i İstanbul Sarıyer'deki eski il başkanlığı binasında ziyaret etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 16:20 Güncelleme: 11.09.2025 - 16:20
        DEM Parti'den Özgür Özel'e ziyaret
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 14.40’ta Sarıyer’deki eski İl Başkanlığı binasına geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da saat 15.20’de aynı binaya gelerek Özel ile görüşmek üzere içeri girdi. Özgür Özel binaya girişinde gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı

        DHA'nın haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski il başkanlığı binası önünde bekleyiş sürüyor. Bina çevresinde Çevik Kuvvet ekiplerinin nöbeti de devam ediyor.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel saat 14.40'ta Sarıyer'deki CHP binasına geldi. Özel girişte gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Saat 15.00'te de DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan binaya geldi.

        Heyeti CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve görevinden mahkeme kararıyla İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik karşıladı. Hatimoğulları ve Bakırhan da bina girişinde soruları yanıtlamaktan kaçındı. Diğer yandan DEM Parti tarafından görüşmeye ilişkin görüntü ve fotoğraf paylaşıldı.

        #Son dakika haberler
