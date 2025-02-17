DEM heyeti Neçirvan Barzani ile görüştü

DEM Parti, Irak'ın Erbil kentine giden heyetleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Partiden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcümüz Berdan Öztürk, milletvekillerimiz Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından oluşan heyetin Kürdistan Bölgesel Yönetimi temasları sürüyor. Heyet bugün de Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Neçirvan Barzani’nin ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü."

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Açıklamada heyetlerinin, terör örgütü elebaşı Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulunduğu kaydedilerek, Barzani’nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerinin alındığı belirtildi.

Heyetin yarın da Süleymaniye’ye geçerek YNK Lideri Bafil Telabani ve Kubat Telabani ile görüşeceği ifade edildi.