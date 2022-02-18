Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Deltacron varyantı belirtileri neler, nasıl anlaşılır? Deltacron Türkiye'de var mı?

Covid-19 salgın süresinin uzamasıyla da birden fazla mutasyona ortaya çıktı. Etkisini devam ettiren Delta virüsü ve Omicron varyantı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki son olarak ortaya çıkan Deltacron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? İşte Deltacron virüsü hakkında bilgiler...

18.02.2022 - 11:14 | Güncelleme: SAĞLIK

  • Koronavirüsün varyantlarından biri olan Deltacron hakkında İngiliz Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından yapılan açıklama dünya üzerinde büyük bir endişe yaratmış durumda. Vaka sayılarındaki artışlarla birlikte deltacron varyantı da merak konusu oldu. Peki Deltacron belirtileri nelerdir? İşte Deltacron varyantı hakkında bilgiler

    DELTACRON VARYANTI NEDİR?

    Deltacron varyantı ile ilgili geçmiş olduğumuz Ocak ayı içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan bir grup bilim insanı açıklamada bulunmuştu. Kıbrıs Üniversitesi'nde biyolojik bilimler profesörü olarak çalışma hayatında bulunan Leondios Kostrikis, gerçekleştirmiş olduğu açıklamada mutasyonu 'Deltacron' olarak isimlendirmiş olduğunu ifade edip 'Bu suşun daha patolojik mi yoksa daha bulaşıcı mı olduğunu veya iki baskın suşa, delta ve omikron’a karşı galip gelip gelmeyeceğini gelecekte göreceğiz.' sözlerini kullanmıştı.

  • DELTACRON BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Omicron varyantının daha düşük bir şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde yükselen bağışıklığa bağlanıyor.

    Omicron'un laboratuvar incelemeleri, söz konusu bu varyantın neden daha hafif olabileceğine yönelik bilgiler veriyor.

    Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkiliykken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini belirtmişti.

    Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlara kıyasla daha etkili olmadığını belirtmişti. Ağır hastaların akciğerlerinde sıklıkla bu sorun yaşanıyordu.

  • Londra'daki Imperial College'den elde edilen analizlerin verilerine göre, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirmiş olduğunu belirtiyor.

    Koronavirüse karşı herhangi bir bağışıklık olmaması durumunda, delta varyantına oranla Omicron varyantında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali ise yüzde 11 kadar daha az. Fakat aşı ve enfeksiyon seviyesi yükselmiş olduğu için bu durum artık daha az kişi için geçerli.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.