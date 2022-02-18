Koronavirüsün varyantlarından biri olan Deltacron hakkında İngiliz Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından yapılan açıklama dünya üzerinde büyük bir endişe yaratmış durumda. Vaka sayılarındaki artışlarla birlikte deltacron varyantı da merak konusu oldu. Peki Deltacron belirtileri nelerdir? İşte Deltacron varyantı hakkında bilgiler



DELTACRON VARYANTI NEDİR?

Deltacron varyantı ile ilgili geçmiş olduğumuz Ocak ayı içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan bir grup bilim insanı açıklamada bulunmuştu. Kıbrıs Üniversitesi'nde biyolojik bilimler profesörü olarak çalışma hayatında bulunan Leondios Kostrikis, gerçekleştirmiş olduğu açıklamada mutasyonu 'Deltacron' olarak isimlendirmiş olduğunu ifade edip 'Bu suşun daha patolojik mi yoksa daha bulaşıcı mı olduğunu veya iki baskın suşa, delta ve omikron’a karşı galip gelip gelmeyeceğini gelecekte göreceğiz.' sözlerini kullanmıştı.