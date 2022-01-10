Deltacron varyantı belirtileri nelerdir? Dünya omicron varyantı ile uğraşısını sürdürüken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde görüldüğü iddia edilen ve iki varyantı birleşimi olduğu söylenen deltacron varyantı ile iligli detayları haberimizde derledik. Peki, deltacron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

DELTACRON VARYANTI NEDİR?

Deltacron varyantına Güney Kıbrıs Rum yönetimi'nde rastlandığı iddia edildi. Kıbrıs Üniversitesi’nde biyolojik bilimler profesörü olan Leondios Kostrikis, omicron ve delta varyantlarının bir arada yer aldığı yeni bir varyant tespit ettiklerini söz konusu varyantı ise delmicron adlandırdıklarını söyledi.

Kıbrıs Üniversitesi’nde biyolojik bilimler profesörü olan Leondios Kostrikis, omicron ve delta varyantlarının bir arada yer aldığı yeni bir varyant tespit ettiklerini söz konusu varyantı ise delmicron adlandırdıklarını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nde (DSÖ) çalışan enfeksiyon hastalıkları doktoru Dr Krutika Kuppalli ise Güney Kıbrıs'ta yapılan tespitin gerçek dışı olduğunu söyledi.