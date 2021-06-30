DSÖ’nün ilaç ve sağlık ürünlerinden sorumlu genel direktör yardımcısı Dr. Marangela Simao, Delta varyantı karşı uyarıda bulundu. Dr. Simao "Aşı tek başına koruma sağlamıyor. İnsanların sürekli maske takması ve havalandırılmış ortamlarda bulunması gerekiyor." dedi.

İşte DSÖ'nün yetkili isimlerinden Dr. Smao'nun Delta varyantı uyarısıyla ilgili sözleri:

İnsanlar iki doz aşı oldukları için kendilerini güvende hissetmemeliler. İki doz aşı olsalar da insanlar kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeliler.

Aşı tek başına koruma sağlamıyor. İnsanların sürekli maske takması ve havalandırılmış ortamlarda bulunması gerekiyor. El temizliğine önem verilmeye ve sosyal mesafeye devam edilmeli. Kalabalıklardan uzak durulmalı çünkü iki doz aşı olsalar da insanlar hastalığı bulaştırabilir...

DELTA MUTASYONU NEDİR?

İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantına dair belirtilerin diğer varyantlardan bazı farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı.

Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

ŞİMDİYE KADAR Kİ EN TEHLİKLİSİ

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Şimdiye kadar bildirilen varyantların en güçlüsü, en hızlısı ve en bulaştırıcısı" dedi. Delta varyantından korunmak için aşılanmanın büyük bir hızla yapılması gerektiğini kaydeden Prof. Kurugöl, "Delta varyantı görülen vakalara karşı, BioNTech aşısının ilk doz koruyuculuğu yüzde 33. İki doz yapıldığında yüzde 88'lere çıkıyor" diye konuştu

DELTA VARİANTI BELİRTİLERİ NELER?

İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantına dair belirtilerin diğer varyantlardan bazı farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı.

Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

Klasik Covid-19 hastalığının ana belirtileri ise yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile tat ve/veya koku kaybı şeklinde biliniyor. Bu belirtileri gösterenlerin vakit kaybetmeden Covid-19 testi yaptırmaları isteniyor.

AŞILAR ETKİLİ Mİ?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın Koronavirüsün Delta varyantının bugün Avrupa'da ciddi endişe yarattığına dikkati çeken Aydın, "Uyguladığımız aşının tek dozu, yüzde 80-86 koruyuculuk sağlıyordu. Fakat Delta varyantında tek doz aşıdaki koruma yüzde 30'lara düşüyor. Tek doz aşı, üçte bir oranında koruma alanından çıkıyor. Bu nedenle hızlı bir şekilde ilk doz, dört hafta sonra da ikinci doz aşılarımızı yaptığımızda yüzde 95 oranında Delta varyantına karşı da korunacağız" diye konuştu.

Böylelikle Delta varyantı tedirginliğinin sona ereceğinin altını çizen Aydın, "Eğer aşılarımızı yaptırmazsak, aşı oranlarımız yüksek olmazsa, birinci ve ikinci doz arasında tedbirleri çok hızlı gevşetip Delta varyantı ile yüz yüze kalırsak güz döneminde müzminleşen bir virüsle savaş dönemine girmiş oluruz. O nedenle sorumluluğumuz, iki doz aşımızı hızlı bir şekilde yaptırmak, iki doz aşı arasındaki tedbirlerden asla vazgeçmemek" değerlendirmesinde bulundu.

DELTA MUTASYONU HANGİ İLLERDE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Delta Mutasyonu ile ilgili şunları söyledi:

Delta Plus'ı ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, 18'i Düzce'de, 8'i Van'da, 4'ü Ankara'da, 3'ü İzmir'de, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde görüldü.

İNGİLTERE'DE VAKALAR PATLADI

Koronavirüs vaka sayılarını ciddi şekilde düşürmeyi başaran İngiltere'de son günlerde vaka sayılarında artış gözlemleniyor. Ülkede son 24 saatte 16 bini aşkın vakanın kaydedilmesiyle 6 Şubat'tan bu yana en yüksek rakama ulaşıldı. Yetkililer ülkede delta varyantının baskın hale geldiğini açıkladı