

Başkan Taha Ayhan'ın adından "Özel Konuk" statüsüyle davet edildiği etkinlikte bir de konuşma yapan Miles "Burada olmak ve yeni karşlerimle birlikte aynı lokmayı paylaşmak çok güzl bir duygu. Bugün dünyaya baktığımda aynı inanç ve aynı duyarlılık çatısı altında birşelen insanları hayal etmek istiyorum. Çocukların ölmediği, göz yaşının akmadığı, masumların zulme uğramadığı bir dünya için dua ediyorum. Son bir kaç gündür inançları nedeniyle silahların, acı ve gözyaşının gölgesinde yaşamak zorunda olan Filistinli kardeşlerime, Arakanlı müslümanlara yardım edebilmek için neler yapabilirim bunu düşünüyorum. Onlar için şimdilik sadece dua ediyorum. Her gece uyuadan önce onları düşünüyorum. Ama yakın zamanda daha somut adımlar atacağımdan emin olabilirsiniz" ifadeleriyle büyük alkış aldı.