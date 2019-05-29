30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başkan Taha Ayhan'ın adından "Özel Konuk" statüsüyle davet edildiği etkinlikte bir de konuşma yapan Miles "Burada olmak ve yeni karşlerimle birlikte aynı lokmayı paylaşmak çok güzl bir duygu. Bugün dünyaya baktığımda aynı inanç ve aynı duyarlılık çatısı altında birşelen insanları hayal etmek istiyorum. Çocukların ölmediği, göz yaşının akmadığı, masumların zulme uğramadığı bir dünya için dua ediyorum. Son bir kaç gündür inançları nedeniyle silahların, acı ve gözyaşının gölgesinde yaşamak zorunda olan Filistinli kardeşlerime, Arakanlı müslümanlara yardım edebilmek için neler yapabilirim bunu düşünüyorum. Onlar için şimdilik sadece dua ediyorum. Her gece uyuadan önce onları düşünüyorum. Ama yakın zamanda daha somut adımlar atacağımdan emin olabilirsiniz" ifadeleriyle büyük alkış aldı.
Milles sözlerine şu şekilde devam etti: "Bir kaç gün önce uçakla Türkiye'ye gelirken onlar için bir şarkı yazdım. İlk fırsatta bunu seslendirmeyi düşünüyorum. Umarım bir gün bu şarkıyı Özgür Filistin topraklarında da söyleyebilirim"
Gecenin finalinde etkinliğe katılan İslam İşbirliği Gençlik Forumu üyeleriyle hatıra fotoğrafı çekilen Della Miles, etkinliğe katılan Yusuf Güney'le de sohbet etti. Başkan Taha Ayhan'ın da kendilerine dahil olmasıyla sohbeti koyulaştıran Miles, daha sonra kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirip etkinlikten ayrıldı.
İŞTE DELLA MİLES'İN FİLİSTİN İÇİN YAZDIĞI ŞARININ SÖZLERİ;
My heart hurts from all this pain
We are giving to each other and our children
War and death (are) should not be the same
But they both rain down the tears of what remains
We need freedom that’s all we need no more
Give us freedom it will open up all doors
Freedom cost you nothing but love
Freedom I won’t give up
The answer is let’s live and forgive
All of the histories and mistakes that binds us
Let’s Move forward through all of our worlds
If not for you then for every boy and girl
We need freedom that’s all we need no more
Give us freedom it will open up all doors
Freedom cost you nothing but love
Freedom I won’t give up
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