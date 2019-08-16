Delirmekten korktu deli filmi çekti

'Bize Müsaade', biri yönetmen, biri oyuncu ve biri senarist olan TV sektöründen 3 yakın arkadaşın hikâyesini konu ediniyor. Filmin yönetmeni, senaristi ve başrol oyuncusu Giray Altınok, 'Eğer bir akıl hastanesinde zorla kalırsanız ne olur?' sorusundan yola çıkarak çektiği filminin araştırma ve çekim aşamalarını anlattı; "Akıl kaybetme durumu benim kişisel bir fobim. Delirmekten korkan birisiyim. Hata bu yüzden bu filmi yazdım."

Giray Altınok, akıl hastalıkları hastanelerini gezerek bir çok insan hikâyesi araştırdığını söyledi.

Araştırma yaptığı hastanelerden birinde bir hastanın hikâyesinden çok etkilendiğini söyleyen Altınok, "Hastanede bir adam oradan geçer, buradan geçer, oradan geçer, buradan geçer diyerek dolaşıyordu. Ben adamın hikâyesini merak ettim ve otobüs şoförü olduğunu öğrendim. Artık adamı ne kadar darlamışlarsa... Bir gün Mecidiyeköy'ün göbeğinde el frenini çekip otobüsten inmiş. Şimdi ise burada tedavi görüyor. Bu hikâye beni çok etkiledi. Oradaki çok renkli insanların çok acıklı hikâyelerini dinledim ve ben mizah tarafını kaleme aldım" dedi.