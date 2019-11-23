Deliha oyuncuları kimler? Deliha filminin konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. 2014 yılında beyaz perde de izleyici ile buluşan Deliha filminin bazı sahneleri İzmir'in Selçuk ilçesindeki Şirince köyünde yapıldı. 16.8 milyon liralık hasılata sahip Deliha filminde başroldeki Gupse Özay 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu (Komedi) dalında ödül aldı. Deliha filminden ayrıntılar haberimizde.

DELİHA OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, Gupse Özay, Derya Alabora, Cihan Ercan, Barış Arduç, Zeynep Çamcı, Hülya Duyar, Cenk Durmazel, Korhan Herduran gibi usta oyuncuların yer alıyor.

DELİHA FİLMİ KONUSU NE?

Deliha, hikâyesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkânı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkânın sahipleri. 10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.