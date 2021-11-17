Delhi'de hava kirliliği: Okullar süresiz kapatıldı

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Delhi'de hava kirliliği: Hindistan'ın başkentinde, artan kirlilik nedeniyle okullar süresiz kapatıldı
Hindistan hükümeti, başkent Delhi'de artan hava kirliliği nedeniyle okulları ve üniversiteleri süresiz olarak kapattı. İnşaatlar 21 Kasım'a kadar durduruldu, sadece istisnai olarak ulaşım ve savunmayla ilgili projelerin devam etmesine izin verildi.
Hava kirliliği özellikle kış aylarında çiftçilerin anız yakmasıyla yükseliyor. Ayrıca Diwali Festivali'nde kullanılan havai fişekler de aynı döneme denk geliyor ve kirlilik seviyesini arttırıyor.
Rüzgar da düşük hızla estiği için kirliliğin aşağı çökmesini engelleyemiyor.
Hindistan'da bu sorun yalnızda Delhi'yle de sınırlı değil.
Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü'nün (EPIC) araştırmasına göre Hindistan küresel hava kirliliğinin artmasında da en büyük rolü oynayan ülkelerden biri ve bu problem her yıl bir milyondan fazla kişinin ölümüne neden oluyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
SON DAKİKA: Hindistan'ın başkentinde, artan kirlilik nedeniyle okullar süresiz kapatıldı - Haberler/delhi-de-hava-kirliligi-hindistan-in-baskentinde-artan-kirlilik-nedeniyle-okullar-suresiz-kapatildi-3256188
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