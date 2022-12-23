Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş

Dele Alli kulübeye çekiliyor

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürerken teknik direktör Şenol Güneş, ilk 11'i kararlaştırmaya başladı. Güneş'in Dele Alli'yi yedeğe çekeceği öğrenildi.

Giriş: 23.12.2022 - 15:39 | Güncelleme: ABONE OL
Dele Alli kulübeye çekiliyor
HABERTURK.COM

Beşiktaş 2-0 geriden gelerek 4-2 kazandığı Şanlıurfaspor maçının ardından, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçına odaklandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, zorlu deplasmanda sahaya süreceği 11'i belirlemeye başladı.

Tecrübeli çalıştırıcının, bazı oyuncuların Şanlıurfaspor maçındaki performansından memnun olmadığı ve bu nedenle ilk 11'de değişikliğe gidebileceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta, kaleyi Mert Günok'un koruması bekleniyor. Savunmanın ortası Tayyip Talha ve Welinton'dan oluşacak.

Sağ bekte Rosier, sol bekte ise Umut Meraş görev yapacak. Orta alanda Atiba, Salih, Gedson 3’lüsü yer alacak.

Şenol Güneş'in, bu karşılaşmada Dele Alli’yi yedek bırakacağı öğrenildi. Hücum hattının solunda Nkoudou, sağında ise Cenk Tosun şans bulacak. İleri uçta ise Wout Weghorst yer alacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dondurulmuş anne sütü ne kadar sürede tüketilmeli?
Dondurulmuş anne sütü ne kadar sürede tüketilmeli?
Cemre İsminin Anlamı
Cemre İsminin Anlamı
Demirhindi günde ne kadar tüketilmeli?
Demirhindi günde ne kadar tüketilmeli?
Çubuk tarçınlı su ne kadar tüketilmeli?
Çubuk tarçınlı su ne kadar tüketilmeli?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.