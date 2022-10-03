Dele Alli kayboldu

Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta en büyük umutlardan birisi de sakatlıktan dönen Dele Alli'ydi.

İngiliz yıldız 11'de başlarken 72 dakika sahada kaldı. 9 ikili mücadeleden 4'ünü kazanabilen Dele Alli, 13 top kaybı yaptı. 17 pas yapabilen Dele Alli sonrasında ise yerini Ghezzal'e bıraktı.