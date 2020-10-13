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Şirketten yapılan açıklamada, 12 ay ödemesiz, yüzde 0,64 faiz ile dördüncü etap satışlarına başlandığı belirtildi. Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, küresel çapta yaşanan salgın nedeniyle bahçe konut projelerine talebin arttığına dikkat çekerek, “Salgın sürecinde sadece Türkiye değil tüm dünya önemli bir sınavdan geçiyor. Bu süreçte hemen hemen her sektörde ciddi değişimler yaşanıyor ve bunun devam edeceğini görebiliyoruz. Gayrimenkul sektöründe de talepler bu doğrultuda şekilleniyor. Salgın öncesinde alım süreçleri ortalama olarak bir ay sürerken, bu süreçte müşterilerimizin daha hızlı karar aldığını gözlemledik. Konut alıcılarında bahçeli ev tercihi hep ilk sırada olmasına rağmen geçmişte yaşanan sorunlar ve yeterli arz olmaması nedeniyle bahçeli ev satışları toplam konut satışı içinde küçük bir oran oluşturuyordu. Deprem gerçeği ve peşinden gelen pandemi süreci, konut alıcılarının öncelikli tercihlerinin, az katlı ve bahçeli ev alma yönünde değişmesine sebep oldu. Dekar Yapı olarak bu dönemde Kıyıbahçe ve Bahçeşehir’de inşa ettiğimiz Asmalı Bahçe Şehir projesindeki mevcut etapların hepsinin satışını tamamladık. ” dedi.

84 ayrı blokta toplam 244 adet bahçeli dubleks evin bulunduğu projede, evler, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle brüt 141 m² ve 200 m² arasında değişiyor